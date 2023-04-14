Общество 14 апреля 2023, 15:44 Владельцев земли сельхозназначения в Бурятии лишат права пользования участком при поджогах травы на своих территориях

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В Бурятии владельцам земель сельхозназначения выпишут штраф и лишат их права пользования участком при выжигании травы на своих территориях. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на Агентство лесного хозяйства Бурятии.

Усилить контроль за сельхозпалами в регионе поручил губернатор республики Алексей Цыденов. В ходе заседания оперштаба местные власти подчеркнули, что владельцы земель при выжигании травы подвергают серьезной угрозе лес и населенные пункты.

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Отмечается, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим.