Владельцев заброшенных дач предупредили об их изъятии

Владельцы заброшенных дач в Московской области вполне могут лишиться своей земли. Штрафы здесь неправомерны, а вот отобрать дачу можно через суд, если объекты на участке представляют опасность. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката Ирину Зуй.

«Если человек владеет участком на правах собственника, изъять землю можно через суд, но лишь в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц. <…> Что это значит? Вот стоит на участке какая-нибудь хибара, куда могут забрести бездомные или хулиганы и поджечь ее, — тогда наличие этого строения может нанести вред третьим лицам», — приводит издание слова юриста.

Она добавила, что если землю в свое время не приватизировали, то формально она принадлежит СНТ и ее можно изъять, если такие условия прописаны в уставе. Зуй напомнила, что землю по закону могут отобрать для государственных нужд, при неправильном использовании, при конфискации, при комплексном развитии района и при реквизиции после стихийных бедствий.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин рассказал, что в Подмосковье более 15 тысяч брошенных дачных участков. Он отметил, что их практически невозможно продать и риелторы за них не берутся.

Ранее генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский напомнил, что дачников могут оштрафовать за сжигание мусора и разведение костров на участках в необорудованных местах, за глухой забор, посадку деревьев близко к ограде, шум по ночам и превышение добычи воды без лицензии.