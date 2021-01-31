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    31 января 2021, 03:25

    Владельцев собак предупредили об опасных прогулках по водоемам

    Кирилл Фролов

    В регионах, где прошло резкое потепление, лед на водоемах подтаял, и выходить на него опасно. Неприятности могут подстерегать и владельцев собак, рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
    Владельцев собак предупредили об опасных прогулках по водоемам

    «Развлечения на льду рек и озер опасны, особенно ненадежным является лед под снегом во время резкого потепления», — сказал кинолог.

    По его словам, если лед проломится, хозяин будет спасать свою жизнь. А питомец может не выбраться из воды самостоятельно.

    Голубев советует быть особенно внимательным, выгуливая собаку вдоль водоемов, на которых обычно зимуют утки. Пес может броситься за ними и провалиться в воду. Поэтому нужно выгуливать собаку на поводке.

    Если животное провалилось под лед, нужно как можно быстрее его вытащить, а затем отогреть.

    Специалист советует насухо обтереть собаку, отнести домой и укрыть одеялом. Не нужно помещать животное у обогревателей или батарей. Питомца можно напоить теплой водой или бульоном.

    При сильном переохлаждении нужно везти животное к ветеринару.