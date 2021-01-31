Владельцев собак предупредили об опасных прогулках по водоемам

«Развлечения на льду рек и озер опасны, особенно ненадежным является лед под снегом во время резкого потепления», — сказал кинолог.

По его словам, если лед проломится, хозяин будет спасать свою жизнь. А питомец может не выбраться из воды самостоятельно.

Голубев советует быть особенно внимательным, выгуливая собаку вдоль водоемов, на которых обычно зимуют утки. Пес может броситься за ними и провалиться в воду. Поэтому нужно выгуливать собаку на поводке.

Если животное провалилось под лед, нужно как можно быстрее его вытащить, а затем отогреть.

Специалист советует насухо обтереть собаку, отнести домой и укрыть одеялом. Не нужно помещать животное у обогревателей или батарей. Питомца можно напоить теплой водой или бульоном.

При сильном переохлаждении нужно везти животное к ветеринару.