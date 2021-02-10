Владельцев собак без чипов начали штрафовать в Улан-Удэ

В столице Бурятии начали штрафовать хозяев собак, которые не зарегистрировали своих животных на ветеринарной станции. Об этом сообщило ОТР.

Речь идет о владельцах, не чипировавших своих питомцев и не получивших соответствующий жетон с номером. Размер штрафа варьируется от 500 до 5000 тысяч рублей. Отмечается, что рейды начались после серии нападений бродячих собак на горожан.

В общей сложности было проверено около 12 тысяч домовладений. Составлено порядка 250 административных протоколов.