Владельцев «Пушкинской карты» бесплатно пустят в Музей мороженого в Москва-Сити

Смотровая площадка PANORAMA360 в башне «Федерация» на территории Москва-Сити открыла бесплатный вход в Музей мороженого для обладателей «Пушкинской карты». Гостям не только проведут экскурсию и познакомят с производством легендарного советского пломбира, но также устроят бесплатную дегустацию.

Самая высокая смотровая площадка Европы PANORAMA360 расположена на 89-м этаже башни «Федерация». Здесь расположился Музей мороженого. Там представлены упаковки, в которых холодное лакомство подавали много лет назад, а также мотороллер «Муравей», на котором развозили сладости.

Кроме того, в музее работает фабрика, где готовят классическое мороженое с четырьмя разными вкусами в хрустящем вафельном стаканчике. Для тех, кто пользуется «Пушкинской картой», вход в музей будет бесплатным.

Уже посетившие Музей мороженого по «Пушкинской карте» остались очень довольны посещением.

«„Пушкинской картой“ я пользуюсь с момента запуска, вот уже успели сходить в театры, в музеи. А как только узнали, что можно прийти сюда, в Музей мороженого, тут же не раздумывая приехали», — рассказал студент Александр Данилов.

Его поддержала Дарина Левченко. Девушка отметила, что экскурсию можно послушать через аудиогид.

«А также здесь есть фабрика мороженого и шоколада, можно попробовать мороженое прямо с конвейера», — добавила она.

В программу посещения музея включили бесплатную дегустацию. Время посещения неограниченно. Все желающие смогут насладиться холодным лакомством и полюбоваться на красоты Москвы с высоты птичьего полета.