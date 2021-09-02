Владельцев подпольного игорного клуба осудят в Пензенской области

В Пензенской области перед судом предстанут местные жители, которых обвинили в организации азартных игр. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Следствие установило, что в апреле 2018 года обвиняемые организовали подпольный покерный клуб. В сентябре прошлого года деятельность игорного заведения была пресечена. Обвиняемые частично признали свою вину. Они могут провести за решеткой до шести лет. Их дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.