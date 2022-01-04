Владельцев оружия в США обязали иметь сэйф

Владельцам оружия в США выдвинули новое требование. Теперь они обязаны купить сэйф ради сохранения общественной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что на этот шаг администрация была вынуждена пойти после многочисленных случаев массовой стрельбы. Оружие не будет продаваться тем людям, которые не смогут подтвердить его безопасное хранение.

«Эта мера для снижения риска попадания оружия не в те руки», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд. Он также отметил, что ведомство продолжает работу в этом направлении, чтобы не было случаев неправомерного использования оружия.

Отметим, что в России для владельцев оружия действуют схожие правила. Сэйв нужно купить заранее, его наличие подтверждается до выдачи разрешения на покупку оружия.

Напомним, в конце декабря 2021 года сообщалось, что в Техасе 14-летний подросток открыл стрельбу на заправке. Три человека погибли и еще один был ранен.

Также ранее в Мичигане в одной из школ 15-летний парень расстрелял нескольких своих сверстников.