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    09 января 2022, 11:45

    Владельцев оружия обяжут сообщать о его утере

    «Говорит» Москва: в России будут обязаны сообщить Росгвардии о потере оружия в течение суток

    Максим Зинкин

    Потерявшие личное оружие граждане России будут обязаны сообщить об этом факте в Росгвардию в течение суток. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Владельцев оружия обяжут сообщать о его утере

    Отмечается, что соответствующая поправка в Федеральный закон «Об оружии» вступит в силу с 29 июня. Утрата оружия будет распространяться и на случаи его кражи. Ранее подобной нормы в законодательстве не было.

    В октябре 2020 года Росгвардия внесла инициативу по ужесточению правил оборота оружия. Финальное решение о выдаче лицензии предложили предоставить органам МВД и ФСБ.

    Ранее МВД России предложило запретить в стране все виды сигнального оружия, кроме пистолетов.