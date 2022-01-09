Владельцев оружия обяжут сообщать о его утере

Потерявшие личное оружие граждане России будут обязаны сообщить об этом факте в Росгвардию в течение суток. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что соответствующая поправка в Федеральный закон «Об оружии» вступит в силу с 29 июня. Утрата оружия будет распространяться и на случаи его кражи. Ранее подобной нормы в законодательстве не было.

В октябре 2020 года Росгвардия внесла инициативу по ужесточению правил оборота оружия. Финальное решение о выдаче лицензии предложили предоставить органам МВД и ФСБ.

Ранее МВД России предложило запретить в стране все виды сигнального оружия, кроме пистолетов.