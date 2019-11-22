Владельцев квартир в ветхом жилье в Подмосковье переселят до конца года

До конца года в регионе планируется расселить более тысячи жилых домов, рассказал Константин Лапин — начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Министерства строительного комплекса Московской области. Общая площадь ветхой жилплощади — свыше 24 тысяч квадратных метров. Старые квартиры покинут более 2,5 тысячи местных жителей.

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Региональные власти контролируют реализацию программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Этот вопрос находится под пристальным вниманием у всех органов власти наравне с другими национальными проектами. С таким заявлением выступил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый. Он также призвал усилить персональную ответственность исполнителей за выполнение планов-графиков проектов.

Так в Дмитровском городском округе в микрорайоне Левобережье города Яхрома и на улице Профессиональная в Дмитрове строятся два дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Здание в Дмитрове планируется возвести до конца 2019 года, в Яхроме — в I квартале 2020-го.