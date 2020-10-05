Владельцев крупных собак предложили отправить на курсы кинологов
Инициативу в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева описал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.
Он указал на частые публикации в средствах массовой информации о нападениях домашних собак, жертвами которых становятся как взрослые, так и дети. Курдесов обратил внимание, что неумело воспитанная крупная собака может стать угрозой и для посторонних, и для своего хозяина.
«Просим рассмотреть целесообразность введения для граждан <…> обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — написал общественник.
Обучать он предлагает тех, кто намерен завести питомца крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую собаку.
В 2019 году МВД представило список из 69 потенциально опасных пород собак. Ответственность за домашнего питомца полностью лежит на его владельце.