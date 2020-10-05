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    05 октября 2020, 07:40

    Владельцев крупных собак предложили отправить на курсы кинологов

    Александра Ломейко

    Хозяев собак крупных пород хотят отправить на обязательные курсы кинологов. Общественники считают, что при неумелом воспитании четвероногий питомец может представлять угрозу для окружающих.
    Владельцев крупных собак предложили отправить на курсы кинологов

    Инициативу в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева описал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

    Он указал на частые публикации в средствах массовой информации о нападениях домашних собак, жертвами которых становятся как взрослые, так и дети. Курдесов обратил внимание, что неумело воспитанная крупная собака может стать угрозой и для посторонних, и для своего хозяина.

    «Просим рассмотреть целесообразность введения для граждан <…> обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — написал общественник.

    Обучать он предлагает тех, кто намерен завести питомца крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую собаку.

    В 2019 году МВД представило список из 69 потенциально опасных пород собак. Ответственность за домашнего питомца полностью лежит на его владельце.

    Новости SMI.FM