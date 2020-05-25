Владельцев игорного бизнеса в жилом доме Петербурга ждет суд
Двое мужчин открыли подпольное казино в жилом доме Санкт-Петербурга. Теперь им грозит уголовное наказание. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на сайт городской прокуратуры.
Следователи предположили, что минимум с марта текущего года в Петербурге работает игровой клуб. Его владельцами стали двое мужчин, которые закупили и установили 27 автоматов.
Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителей.
К данному моменту прокуратура завершила расследование по их делу, материалы направили в суд.