Владельцев домашних животных предупредили о возможных штрафах

Владельцы домашних животных в многоквартирных домах должны соблюдать правила и законные интересы соседей. В ином случае их могут ждать штрафы. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев.

Эксперт подчеркнул, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает несколько санкций за нарушение правил содержания животных в квартире.

«При этом предельное количество домашних питомцев определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — предупредил Спесивцев.

Законодательство четко прописывает, какие животные могут жить в доме. Кроме того, там установлены требования к выгулу питомцев.

Размер штрафов за разного рода нарушения варьируется от 500 рублей до пяти тысяч.

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