Владельцев домашних животных предупредили о необходимости защищать своих питомцев от клещей

Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов обратил внимание на то, что во многих клещах есть возбудитель, который опасен для собак. Специалиста процитировало ИА НСН.

Макенов подчеркнул, что этот возбудитель очень тяжело переносится собаками и зачастую заканчивается летальным исходом.

«Многие собачники об этом знают, есть специальные препараты, при использовании которых клещ не может питаться кровью собаки. А таблетки очень вкусные, собаки их любят», — заметил специалист.

По его словам, серьезной опасности для кошек нет. Что касается коз и коров, то они могут болеть и сильно страдать из-за укуса клеща.