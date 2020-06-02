Владельцев автохлама во дворе собственных домов штрафовать не будут

В России могут появиться штрафы за автохлам на дорогах — владельцев бесхозных машин будут наказывать рублем. Правда, если такое авто стоит во дворе дома, где прописан хозяин машины, штрафовать его не будут.

Об этом заявила РИА «Новости» первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«В проекте нового КоАП не говорится о штрафах за автохлам на территории частных домовладений, в своем дворе его хранить можно, если он «радует глаз», — подчеркнула она.

По словам сенатора, если машина будет стоять в общественных пространствах и раздражать других людей, то владельцу нужно будет убрать авто. Часто такие машины мешают проезду техники или укладке асфальта, да и в целом они загрязняют окружающую среду, уверена Рукавишникова.

Проблема брошенных машин актуальна для всех регионов, отметила сенатор.

Если новый КоАП примут, то штраф за автохлам составит до трех тысяч рублей.

Ранее Минюст представил проект нового кодекса об административных правонарушениях. Принять участие в обсуждении можно на сайте правительства до конца июня.