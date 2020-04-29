Владельцам собак рассказали, как избежать лая по ночам

Минюст предложил наказывать россиян не только за шум в ночное время, но и лающих домашних питомцев. Чтобы не нарваться на штраф, достаточно уделить внимание своей собаке и придерживаться некоторых правил.

«Для того чтобы избежать ночного лая, владелец должен уметь понимать своего питомца и вовремя его успокоить. Как правило, с коррекцией поведения может справиться практически любой хозяин, который разбирается в дрессировке», — приводит РИА «Новости» слова президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Иногда питомцы бывают слишком беспокойными, в этих случаях без помощи кинологов уже не обойтись. Как пояснили в организации, чаще всего собаки лают от скуки или отсутствия внимания, когда хозяина нет рядом. Если человек дома, то лай может быть выражением радости или предупреждением об опасности.

«Питомца нужно постепенно приучать оставаться дома одному, здоровая собака очень легко к этому привыкает. Важно, чтобы это происходило дома и делалось по нарастающей — начиная с минуты-двух, позже оставляя на час-два, и так до восьми-десяти часов, когда все члены семьи на работе», — советуют в кинологической федерации.

При этом нельзя ругать собаку, если она лает во время вашего прихода домой. Такое поведение может ухудшить ситуацию. Необходимо приучить любимца к тому, что общение регулируете вы. Еще причиной лая могут быть недостаточные физические нагрузки. С собакой лучше гулять не менее двух часов, чтобы она успевала набегаться и дома уже отдыхала.

Если лай происходит из-за внешнего раздражителя, то кинологи советуют переключить ее внимание на игрушку или применить запрещающую команду. Часто причина лая кроется в неврозе. В этом случае к каждому питомцу потребуется найти индивидуальный подход. «Кому-то помогает накрытая тканью клетка, которая дает собаке ощущение защищенности», — отметили кинологи.

Ранее в КоАП предложили ввести ответственность за нарушение тишины в ночные часы. Штрафы хотят установить за лай собак и сигнализацию автомобилей.