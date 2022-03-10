Владельцам смартфонов рассказали, зачем нужно регулярно снимать чехол

Чехол со смартфона нужно регулярно снимать и чистить, чтобы избежать царапин на корпусе гаджета. Об этом «Газете.ru» рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Стоит регулярно снимать чехол, чтобы удалить скопившуюся на устройстве пыль и попавшие внутрь крошки — так можно избежать появления царапин. Сам чехол тоже стоит протирать», — посоветовал специалист.

Он добавил, что чехол также стоит на время снимать, если телефон сильно нагревается — например, во время игр, требующих высокой нагрузки смартфона.