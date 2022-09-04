Эксклюзив 04 сентября 2022, 22:08 Поделиться Telegram

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Viber Владельцам домашних животных рассказали о способах защитить питомцев от бешенства. Ветеринар Шеляков: карантин для животного при подозрении на бешенство занимает 10 дней

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Залетевшая в квартиру в Зеленограде летучая мышь напала на кота, сообщил источник «360» в экстренных службах столицы. Ветеринарный врач Михаил Шеляков отметил, что такое поведение этому виду животных не свойственно. Но владельцам домашнего питомца лучше сделать ему прививку от бешенства, если ее не было ранее.

По словам специалиста, летучие мыши редко залетают в жилые помещения, они обычно предпочитают более уединенные места. Но если такое произошло, то это достаточно опасно, потому что они могут переносить различные заболевания. Агрессию этот вид может проявлять только из-за страха.

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«К этому факту надо очень серьезно отнестись. Такое поведение вообще летучим мышам несвойственно. Убивать ее не надо, но ветеринарным врачам показать стоит. Если что на карантин, под наблюдение и выявление возможных инфекций», — заявил Шеляков.

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Ветеринарный врач пояснил, что обычно карантин занимает 10 дней. Специалисты наблюдают за проявлением у животного симптомов бешенства. Если их нет, то значит вируса в организме нет.

«Все домашние животные должны быть привиты от бешенства. Если не было прививки, то срочно сделать. Это единственный вариант предотвратить серьезное заболевание, потому что оно смертельно», — резюмировал врач.

Источник «360» в экстренных службах Москвы сообщил, что в Зеленограде в одну из квартир залетела летучая мышь и набросилась на кота. На место вызвали спасателей для поимки дикого животного.

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