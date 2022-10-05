Владельцам домашних животных перечислили правила их содержания | 360°

Общество 05 октября 2022, 20:41 Поделиться Telegram

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Viber Владельцам домашних животных перечислили правила их содержания

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Главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии Павел Бегичев обсудил с изданием Lenta.ru условия, в которых владельцы должны содержать своих домашних животных.

Бегичев напомнил, что по закону хозяин питомца обязан содержать его в соответствии с биологическими особенностями. Если же не обеспечить животному должных условий, то у него могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. В частности, его нужно кормить, обеспечивать питьевой водой, вакцинировать от вирусных заболеваний и не оставлять без присмотра.

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«Если у вас есть сомнения или вопросы насчет содержания того или иного вида, то лучше сразу проконсультироваться с ветеринарным специалистом», — цитирует собеседника издания сайт kp.ru.

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