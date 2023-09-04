04 сентября 2023, 11:13
Владельца Tinder в Москве оштрафовали на 10 млн рублей
Суд в Москве оштрафовал владельца Tinder за повторный отказ локализовать данные
Владельца сервиса знакомств Tinder компанию Match Groop LLC оштрафовали на 10 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные пользователей в России. Такое решение вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы, сообщило РИА «Новости».
«Признать Match Groop LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.11 КоАП России», — сказал судья.
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В качестве наказания Match Groop LLC назначили административный штраф на сумму 10 миллионов рублей. Роскомнадор потребовал локализовать данные россиян — пользователей сервиса знакомств в мае. После того как компания не исполнила требования закона, составили административный протокол.
Tinder ушел из России 30 июня. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков посоветовал пользоваться местными сервисами знакомств, чтобы не пострадать от блокировки.
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