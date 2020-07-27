Владельца «Тараса Бульбы» начнут искать по всему миру. Он скрылся от следствия

Против владельца корчмы «Тарас Бульба» завели новое дело и вскоре объявят в международный розыск. Он скрылся от органов следствия, хотя в 2019 году его приговорили к двум годам колонии.

На Юрия Белойвана завели новое уголовное дело по статье о сокрытии денег, которые должны были пойти на налоги. Сумма, которая называется Следственным комитетом России, составляет 57 миллионов рублей, передает РИА «Новости».

По словам генерал-полковника СК Елены Леоненко, Белойвана могут объявить в международный розыск, так как он скрылся от органов следствия.

В июле 2019 года Белойвана приговорили к двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов с 2011 по 2014 год. Тогда следователи установили, что «Тарас Бульба» рассчитывался с посетителями только наличными и без использования касс, то есть не выдавал чеки. Работники удаляли из базы ресторанов самые дорогие заказы за день, что позволяло маскировать реальные доходы и снижать суммы выплачиваемых налогов. Ущерб государству от этих действий оценили в 650 миллионов рублей.

Впоследствии срок Белойвану снизили до года и девяти месяцев, а в ноябре 2019-го его освободили от наказания из-за болезни.