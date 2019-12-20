Владельца пиратских онлайн-кинотеатров впервые осудили в России

Красногорский городской суд Московской области признал владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина виновным в нарушении авторских прав и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Этот случай стал первым в истории судебной практики России, когда человек получил срок за производство и размещение нелегального контента в Сети.

Об этом сообщила действующая в сфере расследования и предупреждения киберпреступлений компания Group-IB, участвовавшая в данном процессе.

«Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности», — заявил руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин. Его слова приведены на сайте компании.

По его словам, на этих людей работают целые преступные группы. Пока одни незаконно снимают видео в кинотеатрах, другие занимаются переводом, третьи — озвучением, четвертые — выкладывают этот нелегальный контент в Сеть.

«Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», — подчеркнул Бусаргин.

Согласно картотеке суда, приговор в отношении Сайгина действительно вынесли. Дело зарегистрировано 10 июня, его рассмотрение прошло 19 декабря. Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере». Других подробностей в базе данных суда нет.

По информации Group-IB, Станислав Сайгин являлся владельцем группы онлайн-кинотеатров, которые публиковали нелицензионный контент: kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me. Также ему принадлежали десятки их «зеркал», среди них — kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv. На каждом портале можно было найти более десяти тысяч различных фильмов и сериалов.

По решению Мосгорсуда Роскомнадзор заблокировал торрент-треккер LostFilm.TV. Причиной стал иск компании Warner Bros. Трекер размещал пиратские копии сериала «Супергерл».