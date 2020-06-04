Владелицу парикмахерской в Петербурге оштрафовали за стрижки во время коронавируса

Индивидуальную предпринимательницу Любовь Королеву привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Владелица парикмахерской не пришла на судебное заседание, попросив заранее рассмотреть дело в ее отсутствие. Суд назначил предпринимательнице наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Когда в парикмахерскую пришли правоохранители, два сотрудника стригли посетителей.