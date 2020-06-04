Владелицу парикмахерской в Петербурге оштрафовали за стрижки во время коронавируса
Невский районный суд обязал владелицу парикмахерской на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Ее заведение работало во время пандемии коронавируса, сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Индивидуальную предпринимательницу Любовь Королеву привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Владелица парикмахерской не пришла на судебное заседание, попросив заранее рассмотреть дело в ее отсутствие. Суд назначил предпринимательнице наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Когда в парикмахерскую пришли правоохранители, два сотрудника стригли посетителей.