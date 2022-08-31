Владелицу клуба, где погибла дочь Конкина, попросили приговорить к 5 годам колонии

Гособвинитель попросил приговорить владелицу фитнес-клуба, где погибла дочь актера Владимира Конкина, к пяти годам колонии и штрафу 300 тысяч рублей. С таким обращением он выступил в ходе судебных прений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Подсудимую — владелицу и руководителя ООО «Фитнес-клуб „Джамп“» Анну Андрианову — сторона гособвинения попросила признать виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

В качестве наказания гособвинитель запросил для нее лишение свободы на пять лет в колонии общего режима, штраф 300 тысяч рублей, а также на три года лишить Андрианову права заниматься деятельностью, связанной с организацией физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий.

Софию Конкину нашли без сознания в бассейне московского фитнес-клуба в сентябре 2020 года. Ее доставили в больницу, где она умерла в реанимации. Обвинение по уголовному делу о ее гибели предъявили совладелице клуба Анне Андриановой. В качестве меры пресечения суд избрал для женщины запрет определенных действий.