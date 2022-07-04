Владелица Zolotaya Store Анастасия Золотая рассказала о сложностях с закупкой тканей из-за рубежа

Вице-чемпионка мира по фитнес-бикини, чемпионка Европы по фитнес-бикини, а также владелица бренда одежды Zolotaya Store Анастасия Золотая рассказала о сложностях с закупкой тканей из-за границы после введения антироссийских санкций. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Все производство бренда, по словам девушки, находится в России, поэтому часто возникают задержки в пошиве из-за проблем с доставкой тканей.

«У нас несколько точек — Иваново, Сочи и Москва. Мы работаем через договор с производственными цехами. Если на одной из точек происходит загруз, передаем работу на другой цех или ищем новых подрядчиков. Но в швейном производстве очень сложно угадать, получится ли вовремя сделать партию. Возможна задержка тканей, производства», — добавила она.

По ее словам, сейчас сложнее всего закупать итальянские премиальные ткани, однако всегда можно найти замену в Турции, Китае и Южной Корее.

«Фурнитуру мы покупаем в России. Да, зачастую это переплата. Но, к сожалению, мы не делаем многотысячные объемы, чтобы закупить именные клепки за границей. Поэтому проще заказать в России и переплатить», — резюмировала владелица бренда.