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    06 декабря 2020, 11:34

    Владелица приюта в Дагестане спасла около сотни животных, приговоренных к смерти из-за COVID-19

    Екатерина Шамина

    Коронавирус не щадит не только людей, но и животных. Огромная звероферма закрылась из-за COVID-19, все животные были приговорены к смерти. Владелица приюта «Право на жизнь» не смогла пройти мимо такой жестокости, она выкупила «смертников» и пытается найти им новый дом.

    Владельцы зверофермы в Дагестане, на которой жили лисы, еноты и песцы, решили за два дня убить около пяти тысяч животных. Владелица приюта решила их спасти и организовала в Instagram сбор на их выкуп, чтобы, если человек пожелает, забрать песца, енота или лису домой. К этому моменту на звероферме оставались около 600 голов, в основном писцы. Цена одной особи — шесть тысяч рублей. Своими силами она могла выкупить только семь животных.

    Женщине удалось спасти уже около 80 животных. Но она планирует забрать всех оставшихся в живых и найти каждому дом.

    «Этим малышам уже ничего не угрожает, но мы не забываем, что еще 500 хвостиков надеются на нас, сбор на выкуп животных продолжается», — написала она.

    Около двух тысяч подписчиков поддерживают владелицу приюта. Очень много комментариев от жителей Сахалина, которые мечтают забрать к себе спасенных животных.