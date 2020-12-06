Владелица приюта в Дагестане спасла около сотни животных, приговоренных к смерти из-за COVID-19

Владельцы зверофермы в Дагестане, на которой жили лисы, еноты и песцы, решили за два дня убить около пяти тысяч животных. Владелица приюта решила их спасти и организовала в Instagram сбор на их выкуп, чтобы, если человек пожелает, забрать песца, енота или лису домой. К этому моменту на звероферме оставались около 600 голов, в основном писцы. Цена одной особи — шесть тысяч рублей. Своими силами она могла выкупить только семь животных.

Женщине удалось спасти уже около 80 животных. Но она планирует забрать всех оставшихся в живых и найти каждому дом.

«Этим малышам уже ничего не угрожает, но мы не забываем, что еще 500 хвостиков надеются на нас, сбор на выкуп животных продолжается», — написала она.

Около двух тысяч подписчиков поддерживают владелицу приюта. Очень много комментариев от жителей Сахалина, которые мечтают забрать к себе спасенных животных.