Общество 11 января 2023, 17:31 Владелица модного дома Елена Мясникова рассказала, как всегда оставаться стильной Unsplash

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Быть стильной и привлекать внимание — не значит, быть одетой дорого, главное — чувство вкуса. Об этом сайту «Дни.ру» рассказала владелица дома моды L’ATELIER Россия Елена Мясникова.

По ее словам, первое правило, чтобы выглядеть стильно, — это быть честным с собой. Выходя из дома, нужно оценить свой образ в зеркале. И понять, украшает ли вас эта одежда. Ответить себе на этот вопрос честно — это первый шаг к стильному образу.

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Елена Мясникова отметила также, что деньги не являются залогом хорошего образа. Даже при достаточном количестве средств можно выглядеть безвкусно и аляповато. Нужно отталкиваться не от стоимости наряда, а от собственной фигуры и понимания, что делает ее лучше.

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«Одеваться стильно — это значит одеваться по возрасту, размеру, статусу и погоде. Немаловажно периодически сортировать гардероб и избавляться от вещей, которые не имеют комплекта, устарели, износились или не подходят вам по размеру», — добавила Елена Мясникова.

Она также посоветовала собрать базовый гардероб из нескольких универсальных комплектов.