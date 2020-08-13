Владелица брачного агентства сообщила о росте потока клиентов

Владелица организации по поиску второй половинки и сваха Галина Карасева сообщила об увеличении потока клиентов после окончания самоизоляции, введенной по причине пандемии коронавируса.

По информации Росстата, в период распространения СОVID-19 в России в разы сократилось число заключенных браков, приблизительно на 40%. На такие показатели повлияли как закрытые ЗАГСы, так и проблемы в личных отношениях, информирует сайт NEWS.ru.

Карасева рассказала, что этим летом спрос на услуги брачных агентств повысился на 25% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Она считает, что причинами являются продолжительное пребывание дома и расставание пар, которые не выдержали испытания самоизоляцией.

Тех, кто ищет себе мужа или жену, специалист условно разделила на три категории. К первой она отнесла готовых к отношениям людей. Ко второй — клиентов, не готовых к жизни в паре. В их числе мужчины и женщины с неадекватной самооценкой и повышенными требованиями к партнеру. Третьими стали люди, которые заполняют анкету ради развлечения, воспринимая подбор пары как игровой процесс.