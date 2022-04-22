Владелец Zewa и Libresse уйдет из России

Шведская компания — производитель средств гигиены для взрослых и детей Essity (Zewa, Libero, Libressе, TENA) объявила об уходе с российского рынка из-за ухудшения условий для бизнеса. Об этом сказано в отчете компании.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 миллиарда шведских крон. Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — говорится в документе.

Также в отчете отмечено, что уже в 2021 году чистый объем продаж Essity в России составил около 2,8 миллиарда шведских крон — всего 2% от общего объема консолидированных чистых продаж за год.

В России Essity работала с 1994 года. В 1998 году появилась фабрика в Светогорске Ленинградской области, в 2010 году также открылось производство в Тульской области. На сайте компании сообщается, что в ее российском подразделении трудятся около 1300 сотрудников.