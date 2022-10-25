Владелец Zara договорился о продаже бизнеса в России | 360°

Общество 25 октября 2022, 21:49 Владелец Zara договорился о продаже бизнеса в России Владеющая магазинами Zara компания Inditex договорилась о продаже бизнеса в России Unsplash

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Испанская группа Inditex согласовала продажу своего бизнеса на территории России. Компания владеет такими брендами, как Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti. О сделке она сообщила на своем официальном сайте.

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации группе Daher», — заявили в компании.

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Как уточнили в Inditex, условия сделки позволят сохранить большое количество рабочих мест. Daher передадут часть договоров аренды, связанных с торговыми точками. После одобрения арендодателей в помещениях заработают магазины, которые не имеют отношения к Inditex.

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«Сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в Российской Федерации. <…> Если в будущем Inditex сочтет, что новые обстоятельства позволят вернуть бренды на этот рынок, у Inditex и группы Daher есть возможность потенциального сотрудничества посредством соглашения о франшизе», — отметили в сообщении.

Испанская группа Inditex владела в России магазинами Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara, Pull&Bear и Massimo Dutti.