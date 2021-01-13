Владелец закусочной Stal’in пожаловался на давление

Владелец закусочной с резонансным названием Stal’in Doner Станислав Вольтман пожаловался на, по его мнению, незаконные действия сотрудников полиции. Теперь он намерен обратиться в Следственный комитет России.

«Меня незаконно удерживала полиция и полицейские превысили свои должностные полномочия. Особенно глава ОМВД. Он пришел и начал просто на меня орать матами. Это нормально, вообще?» — приводит издание «Подъем» слова предпринимателя.

Он отметил, что считает такие действия превышающими должностные полномочия. По его словам, сотрудники необоснованно забрали его в полицейский участок, «по-хамски относились», отобрали телефон и паспорт. Вольман заявил, что правоохранители не предъявили ему никакого процессуального документа.

Теперь адвокат Станислава Вольтмана готовит обращение в Следственный комитет, чтобы там проверили на превышение должностных полномочий сотрудников ОМВД Коптево.

Владелец закусочной подчеркнул, что у него имеются все необходимые документы, в том числе разрешение на работу Stal’in Doner. Однако правоохранители в момент задержания со своей стороны никаких документов не показывали, все было только на словах, отмечает он.