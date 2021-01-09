Владелец забегаловки с шаурмой «от Сталина» объяснил визит полиции

Столичная полиция наведалась в заведение под названием Stalin Doner. Владельца забегаловки с шаурмой Станислава Вольтмана попросили снять вывеску. При этом мужчина не планирует закрывать точку.

По словам Вольтмана, сейчас с работой заведения все в порядке. Общепит продолжает продавать шаурму, несмотря на визит полиции.

«Полицейские вчера пришли, безосновательно требовали разные документы, свет извне отрубили, заставляли меня демонтировать вывеску, урожая, что ее все равно снимут. Я отказался. И они не сняли, они ж не дураки, они понимают, что никакого права у них на это нет, нет никаких оснований нас закрывать или ограничивать нашу работу», — заявил владелец заведения изданию «Подъем».

Он добавил, что решил назвать точку в честь Иосифа Сталина, так как испытывает интерес к его фигуре. Он заверил, что не хотел кого-либо унизить или обидеть. Мужчина подчеркнул, что интересуется личностью Сталина, но не является его поклонником.

Заведение с шаурмой Stalin Doner открылось у метро «Войковская». Персонал одели в форму сотрудников НКВД, а в меню включили такие позиции, как шаурма «Сталинская двойная с мясом» и «От Берии с соусом ткемали». Вечером 8 января в заведение пришел сотрудник полиции, который составил протокол и забрал сотрудника в отделение.