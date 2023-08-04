Общество 04 августа 2023, 09:04 Владелец выпускавших водку «Хортица» заводов попал в список террористов Владельца выпускавших «Хортицу» заводов Беспалова включили в список террористов РИА «Новости»

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Владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», которые занимались выпуском водки «Хортица», Александра Беспалова внесли в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Перечень опубликовали на сайте Росфинмониторинга.

С начала июля Беспалов* находится под арестом по обвинению в даче взятки, совершенной группой лиц. Возглавлявший «Родник и К» Андрей Лазутин по обвинению в даче взятки в особо крупном размере получил меру пресечения в виде запрета определенных действий, напомнил РБК.

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Прежде заводами «Русский север» и «Родник и К» владели кипрские компании. О смене владельца стало известно в мае 2022 года.

Холдинг Global Spirits, занимавшийся, в частности, выпуском водки «Хортица», «Мороша», «Первак», отозвал лицензию на производство алкогольной продукции на российском и белорусском рынках. Решение об этом приняли после начала СВО. Компания считает, что использование брендов холдинга в России неправомерно, и оспаривала это в суде Кипра.

Основатель Global Spirits Евгений Черняк** является фигурантом уголовного дела о спонсировании терроризма за перечисление денег ВСУ. Он также находится в списке причастных к экстремизму и объявлен в розыск.

* Александр Беспалов включен в перечень экстремистов и террористов.

** Евгений Черняк включен в перечень экстремистов и террористов.