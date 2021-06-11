Владелец транспортной компании получил 9 лет тюрьмы за ДТП с 19 погибшими в Забайкалье

Суд в Забайкалье вынес приговор владельцу компании-перевозчика по делу о ДТП с 19 погибшими. Обвиняемого отправили в колонию на девять лет, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Автокатастрофа произошла в декабре 2019 года. Принадлежащий компании автобус упал в замерзшую реку Куэнгу. Жертвами стали 19 человек.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц. Суд пришел к выводу, что бизнесмен был обязан обеспечить исправное техническое состояние автобуса. Но перед роковым рейсом автобус не прошел осмотр, хотя у него были неисправные тормоза.

Отбывать наказание предприниматель будет в колонии общего режима. Помимо этого, его лишили права заниматься деятельностью по осуществлению пассажирских перевозок сроком на 2,5 года.

Накануне ДТП с рейсовым автобусом произошло в Свердловской области. Водитель сбил группу рабочих, которые шли на местное предприятие. Погибли семь человек. По факту случившегося возбуждено три уголовных дела. Задержаны водитель, владелец компании, на балансе которой находился автобус, и механик, который должен был провести осмотр транспорта перед его выходом в рейс.