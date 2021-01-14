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    14 января 2021, 08:24

    Владелец судна «Адлер» раскрыл подробности высадки спецназа НАТО на борт

    Анастасия Калинина

    Группа военно-морских сил (ВМС) Греции, которая входит в НАТО, высадилась на российское грузовое судно «Адлер» в Средиземном море, чтобы устроить проверку. Об этом сообщил РБК со ссылкой на владельца судна, которое принадлежит «НБ Шиппинг Компани».

    «С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции <…>. После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещенных грузов не установлено», — сообщил владелец.

    3 января греческий военный корабль связался по радио с российским судном и запросил информацию о грузе и порте назначения. Когда ответ был получен, то военные предупредили россиян, что они находятся в контролируемом НАТО районе. Поэтому в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию судно должны досмотреть. Владелец «Адлера» проверку разрешил.

    После проверки военные НАТО покинули борт, а судно продолжило путь. Представитель компании отметил, что действия греческой стороны были проведены корректно и претензий у него нет.

    Однако накануне бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что досмотр спецназом НАТО российского торгового судна в Средиземном море является провокацией.