Владелец судна «Адлер» раскрыл подробности высадки спецназа НАТО на борт

«С военного вертолета на палубу судна высадились четверо военнослужащих ВМС Греции <…>. После беседы с капитаном и визуального осмотра судна факта нахождения запрещенных грузов не установлено», — сообщил владелец.

3 января греческий военный корабль связался по радио с российским судном и запросил информацию о грузе и порте назначения. Когда ответ был получен, то военные предупредили россиян, что они находятся в контролируемом НАТО районе. Поэтому в рамках международной операции по пресечению незаконных поставок вооружений в Ливию судно должны досмотреть. Владелец «Адлера» проверку разрешил.

После проверки военные НАТО покинули борт, а судно продолжило путь. Представитель компании отметил, что действия греческой стороны были проведены корректно и претензий у него нет.

Однако накануне бывший сенатор Франц Клинцевич заявил, что досмотр спецназом НАТО российского торгового судна в Средиземном море является провокацией.