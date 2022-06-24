Владелец стоматологической клиники Владимир Шипков рассказал о работе в условиях санкций

Санкции отразились на индустрии стоматологии из-за прекращения поставок препаратов и оборудования из-западных стран. Их стараются заменить на продукцию из Азии, рассказал RT владелец стомотологического центра Владимир Шипков.

«В первые пару недель после введения санкций имела место значительная спекуляция: цены у некоторых контрагентов выросли на 40—60%, на отдельных направлениях — на 100—300%. Сейчас на фоне санкционного давления в стоматологии наблюдается, скорее, не импортозамещение, а переформатирование рынков: продукция ведущих американских и европейских брендов заменяется азиатской, в частности китайской и южнокорейской, качество которой, к слову, ей ничем не уступает», — сказал специалист.

По его словам, наибольшие опасения были по поводу топовых систем имплантов: Astra Tech, Straumann, Nobel, но им быстро была найдена замена в Южной Корее. Сейчас порядка 80% используемой в стоматологии продукции — импорт, лишь 20% приходятся на продукты российского производства.