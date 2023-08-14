Общество 14 августа 2023, 15:14 Владелец сети «Стокманн» продал складской комплекс в Москве «Коммерсант»: владелец сети «Стокманн» Панченко продал логопарк в Москве РИА «Новости»

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Логопарк «Шоссейная» в Москве, принадлежавший владельцу сети «Стокманн» и маркетплейса Lamoda Якову Панченко, купила инвесткомпания «Элма групп». Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Стоимость логопарка площадью 35 тысяч квадратных метров, по оценкам экспертов, составила 1,5-3,5 миллиарда рублей.

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Кроме того, причиной продажи, по их мнению, стала смена бизнес-интересов Панченко. Предприниматель планирует переключиться на развитие площадок «Стокманн» и Lamoda, поэтому сделка планировалась давно.

В декабре 2022 года известная фэшн-компания Global Fashion Group продала Панченко интернет-магазин одежды и обуви Lamoda. Сумма сделки составила 95 миллионов евро.