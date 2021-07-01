Владелец «Птичьего рая» бросился под экскаватор дорожников в Ленобласти

В Ленинградской области владелец фермы «Птичий рай» бросился под экскаватор, чтобы помешать дорожникам убрать нелегальный съезд. Успокоить мужчину смогли только приехавшие полицейские.

Мужчина построил съезд к своему питомнику от региональной трассы Ропша — Марьино в Ломоносовском районе. Когда тяжелая техника приехала к «Птичьему раю» и начала убирать нелегальную дорогу, к рабочим вышел полуголый мужчина и пытался помешать. Он решил встать под ковш экскаватора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Дорожникам пришлось вызвать полицейских, которые смогли успокоить владельца фермы. Ему напомнили, что на обустройство примыкания нужно получить технические условия у «Ленавтодора».

Дорожные службы Ленинградской области в этом году убрали уже около 200 незаконных съездов к региональным трассам. Такие примыкания часто становятся причиной тяжелых аварий.

«Незаконные съезды представляют большую опасность для водителей: машины часто выезжают „в лоб“ встречному потоку и выносят грязь на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе комитета.

Нелегальные съезды также являются причиной появления на трассах ям.