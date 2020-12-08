Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» намерен отсудить товарный знак у рок-группы «Чиж&Co»

Торговая сеть X5 Retail Group, которая управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», решила отсудить товарный знак у лидера музыкальной группы «Чиж&Co» Сергея Чигракова.

Как утверждают представители X5 Retail Group, музыкальный коллектив не пользуется товарным знаком на протяжении нескольких лет, пишет РБК. Компания уже пыталась договориться с музыкантами о предоставлении письменного согласия на регистрацию структурами X5 Retail Group товарного знака «Чижик» для оказания услуг розничной торговли, но переговоры не увенчались успехом.

Нижегородская компания «Сладкая жизнь Н. Н.», связанная с X5 Retail Group, просит суд по интеллектуальным правам лишить музыканта Сергея Чигракова прав на товарный знак «Чиж&Co» по части товаров и услуг, которыми он не пользуется, следует из материалов в картотеке электронных дел.

Речь идет о транспорте, упаковке, хранении и реализации товаров, об обеспечении продуктами и напитками, а также о рекламе и менеджменте в сфере бизнеса. В качестве третьего лица по делу привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Сладкая жизнь Н. Н.» на 100% принадлежит ООО «Агроторг», которое, в свою очередь, входит в X5 Retail Group.

Предварительное судебное заседание назначено на 18 января 2021 года.