Общество 01 августа 2023, 12:01 Владелец «Пятерочки» договорился о покупке магазинов «Виктория» и «Дешево» Компания X5 Group объявила о покупке магазинов «Виктория» и «Дешево» РИА «Новости»

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Российская компания X5 Group, владеющая торговым сетями «Пятерочка» и «Перекресток», договорилась о покупке магазинов «Виктория» и «Дешево». Об этом сообщила пресс-служба ретейлера.

X5 Group покупает компанию «Виктория Балтия», управляющую магазинами «Виктория» в Москве, Подмосковье и Калининградской области, магазинами «Дешево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом Cash в Калининграде. Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.

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По договору владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» приобретает 118 точек общей торговой площадью 92 тысячи квадратных метров, в том числе арендованные объекты. Кроме того, в собственность X5 Group переходят два распределительных центра в Калининградской области общей площадью 14,2 тысячи квадратных метров. После покупки управлять компанией продолжит действующий менеджмент «Виктория Балтия».

Главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман назвал Калининградскую область важным и перспективным регионом для развития компании. У этого субъекта РФ есть своя специфика, отметил представитель ретейлера.

«Одна из отличительных черт — ограниченное количество локаций для открытия магазинов», — указал Шехтерман.

Ранее X5 Group закрыла все гипермаркеты «Карусель». Компания решила ликвидировать сеть, поскольку потребители стали чаще заказывать продукты онлайн и приобретать готовую еду.