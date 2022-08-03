Владелец Pizza Hut и KFC проведет ребрендинг заведений в России

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC уйдет из России, владельцы передадут права на бизнес местному оператору, который проведет полный ребрендинг заведений. Об этом на своем официальном сайте заявила корпорация Yum! Brands, владеющая KFC.

В корпорации сообщили, что в июне завершилась передача местному оператору прав собственности на бренд Pizza Hut Russia.

«Мы также находимся на продвинутой стадии передачи права собственности на наши рестораны „KFC Россия“, основные франчайзинговые права и операционную систему, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору, который начал процесс ребрендинга заведений», — говорится в заявлении Yum! Brands.

После завершения этого процесса корпорация полностью уйдет из России.

Всего в Россия Yum! Brands управляет 70 заведениями общей стоимостью 12 миллиардов рублей. При этом около 900 точек управляются через франчайзинг.