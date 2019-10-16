Владелец петербургского барбершопа бесплатно стрижет мальчиков из детдомов и неблагополучных семей

«Я и ранее занимался благотворительностью, но никогда это не афишировал», — признался Абукаев.

Он владеет барбершопом уже полтора года. По его словам, сейчас эта индустрия активно развивается, но не у каждого есть деньги, чтобы оплатить услуги барбера, при всем желании быть красивым и почувствовать себя мужчиной.

Поэтому Абукаев и решил помочь людям, которые в этом действительно нуждаются. В частности, это касается детей с ограниченными возможностями. Каждый понедельник или вторник по предварительной записи к нему в салон приходят ребята, и, кроме красивой стрижки, получают бурю эмоций.

«Пока у меня только один барбешоп, но когда появится сеть парикмахерских для мужчин, буду и дальше заниматься благотворительными программами», — заверил стилист.