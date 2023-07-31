Общество 31 июля 2023, 09:44 Владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» продал штаб-квартиру в России «Ведомости»: владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» продал штаб-квартиру в России РИА «Новости»

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Шведская компания Ingka Centres, владеющая сетью магазинов IKEA и торгово-развлекательными центрами «Мега», продала свою штаб-квартиру в России, сообщили «Ведомости». Речь идет об офисном комплексе «Химки бизнес-парк» площадью 42 тысячи квадратных метров.

Офисный комплекс располагается на Ленинградской улице в Химках. Источник «СПАРК-Интерфакс» заявил, что новым владельцем 100% долей в компании ООО «Химки бизнес-парк» 21 июня стала фирма «КЛС-Химки».

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«Ведомости» направили запрос в Ingka Centres. Но представитель компании на него не ответил. С «КЛС-Химки» изданию также не удалось связаться.

Согласно информации в ЕГРЮЛ, «КЛС-Химки» принадлежит бизнесменам Григорию Саакяну и Аркадию Даниеляну.

Саакян, который владеет 99% долей компании, является экс-совладельцем «Соверен банка». Эта финансовая организация потеряла лицензию по решению ЦБ еще в 2016 году. Сейчас бизнесмен развивает онлайн-магазин Reyouza, где реализуют одежду, косметику и товары для дома.

Помимо этого, он занимает должность гендиректора АО «Интерскол групп», которое владело брендом по продаже электроинструментов «Интерскол», уточнила газета.