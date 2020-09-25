Владелец квеста «Клаустрофобия» подал в суд на компанию «Наше кино»
Текст судебного иска появился на портале «Правосудие». Его подлинность подтвердил генеральный директор «Клаустрофобии» Владимир Жеганов, передает РБК.
Американский фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве», в оригинале — Follow me, вышел в российский прокат день назад. Прокатчиком фильма в стране выступила компания «Наше кино». Владельцы квеста обвиняют их в незаконном использовании зарегистрированного товарного знака и_ помимо возмещения убытков, требуют изъять из оборота продукцию, содержащую этот знак.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper рассказал изданию, что у правообладателей есть высокие шансы выиграть суд, если эксперты установят схожесть между продукцией прокатчика и товарным знаком. Представители компании «Наше кино» пока не отреагировали на иск.
Помимо России, квест «Клаустрофобия» можно посетить еще в восьми странах.