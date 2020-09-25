Владелец квеста «Клаустрофобия» подал в суд на компанию «Наше кино»

Владельцы крупной сети квестов «Клаустрофобия» подали в суд на кинокомпанию «Наше кино», потому что считают использование их товарного знака в фильме незаконным. Теперь они требуют от киношников 150 миллионов рублей.

Текст судебного иска появился на портале «Правосудие». Его подлинность подтвердил генеральный директор «Клаустрофобии» Владимир Жеганов, передает РБК.

Американский фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве», в оригинале — Follow me, вышел в российский прокат день назад. Прокатчиком фильма в стране выступила компания «Наше кино». Владельцы квеста обвиняют их в незаконном использовании зарегистрированного товарного знака и_ помимо возмещения убытков, требуют изъять из оборота продукцию, содержащую этот знак.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper рассказал изданию, что у правообладателей есть высокие шансы выиграть суд, если эксперты установят схожесть между продукцией прокатчика и товарным знаком. Представители компании «Наше кино» пока не отреагировали на иск.

Помимо России, квест «Клаустрофобия» можно посетить еще в восьми странах.