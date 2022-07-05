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    05 июля 2022, 19:06

    KFC уйдет из России

    Yum! Brands начал поиска нового владельца сети ресторанов KFC в России

    Максим Зинкин

    Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC уйдет из России, владельцы начали переговоры о продаже бизнеса отечественному оператору. Об этом на своем официальном сайте заявила корпорация Yum! Brands, владеющая KFC.

    В настоящее время переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, KFC передаст новому владельцу права на франшизу и сеть ресторанов.

    При этом значительная часть российских ресторанов KFC продолжат работу, так как они управляются на основании франшизы и принадлежат юридическим лицам.

    «Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке. Работающие по договору франчайзинга рестораны работают в обычном графике», — сообщили в компании.

    Всего в России работает около тысячи ресторанов KFC, большинство из которых оформлены по франшизе. Корпорации Yum! Brands принадлежит 70 ресторанов в стране.