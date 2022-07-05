Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC уйдет из России, владельцы начали переговоры о продаже бизнеса отечественному оператору. Об этом на своем официальном сайте заявила корпорация Yum! Brands, владеющая KFC.

В настоящее время переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии, KFC передаст новому владельцу права на франшизу и сеть ресторанов.

При этом значительная часть российских ресторанов KFC продолжат работу, так как они управляются на основании франшизы и принадлежат юридическим лицам.

«Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке. Работающие по договору франчайзинга рестораны работают в обычном графике», — сообщили в компании.

Всего в России работает около тысячи ресторанов KFC, большинство из которых оформлены по франшизе. Корпорации Yum! Brands принадлежит 70 ресторанов в стране.