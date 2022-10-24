Владелец KFC продал рестораны в России компании из Ижевска | 360°

24 октября 2022, 22:42
Владелец KFC продал рестораны в России компании из Ижевска
Новые владельцы KFC сменят название ресторанов в России на Rostic’s
Владелец KFC продал сеть ресторанов быстрого питания на территории России местному менеджменту. Теперь бренд будет называться Rostic’s, сообщил РИА «Новости» источник в компании.
Американская Yum! Brands подписала договор о продаже около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — компании «Смарт Сервис». Согласно условиям договора, покупатель будет заниматься ребрендингом ресторанов, а также сохранит все рабочие места.
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«Для завершения сделки еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также необходимо выполнение всех условий, о которых договорились стороны. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России», — отметили в компании.
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Сейчас к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic’s. Как отметил источник издания, их поэтапный запуск начнется с декабря в Москве, Московской области и ХМАО.
Ранее сообщалось, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, начала переговоры по продаже своих российских активов местному оператору. После продажи ресторанов компания планирует уйти из России, сообщал RT.
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