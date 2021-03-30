Владелец Ever Given заявил о расследовании ЧП в Суэцком канале

Владелец контейнеровоза Ever Given заявил, что расследуют и выяснит, по какой причине их судно село на мель и заблокировало Суэцкий канал. Водную артерию разблокировали 29 марта.

Контейнеровозом владеет японская компания Shoei Kisen.

«Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего», — сказал представитель компании агентству Kyodo.

Грузовое судно Ever Given село на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Однако из-за перекрывшего единственный путь контейнеровоза в очереди скопилось более 400 судов. Ежедневные убытки составляли около 10 миллиардов долларов. В понедельник, 29 марта, президент Египта объявил о разблокировании Суэцкого канала.

Движение по Суэцкому канала восстановлено, однако потребуется около недели, чтобы устранить пробку из 400 судов.