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    30 марта 2021, 06:54

    Владелец Ever Given заявил о расследовании ЧП в Суэцком канале

    Екатерина Шамина

    Владелец контейнеровоза Ever Given заявил, что расследуют и выяснит, по какой причине их судно село на мель и заблокировало Суэцкий канал. Водную артерию разблокировали 29 марта.

    Владелец Ever Given заявил о расследовании ЧП в Суэцком канале

    Контейнеровозом владеет японская компания Shoei Kisen.

    «Со времени инцидента все сотрудники компании испытывали беспокойство. Сейчас наступило некоторое облегчение. Мы займемся выяснением причин происшедшего», — сказал представитель компании агентству Kyodo.

    Грузовое судно Ever Given село на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Однако из-за перекрывшего единственный путь контейнеровоза в очереди скопилось более 400 судов. Ежедневные убытки составляли около 10 миллиардов долларов. В понедельник, 29 марта, президент Египта объявил о разблокировании Суэцкого канала.

    Движение по Суэцкому канала восстановлено, однако потребуется около недели, чтобы устранить пробку из 400 судов.