Владелец дома-арсенала заявил, что его хотят опорочить

Многодетный отец Андрей Бовт высказал свою версию того, почему его задержали. Все предъявленные обвинения житель деревни Химози Гатчинского района Ленобласти отрицает. Он уверяет, что не насиловал дочь, а все найденное в доме оружие хранил для самообороны.

Меня сознательно хотят опорочить, чтобы я не выполнял служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом Андрей Бовт.

Следствие назначит задержанному психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Ленинградской области по взаимодействию со СМИ Юлия Матолыгина.

«Бесспорно, по данной категории дел назначается экспертиза по определению вменяемости (Андрея Бовта — прим „360“). Следствие задаст ряд вопросов», — процитировал ее слова «Интерфакс».

Матолыгина уточнила, что Бовта обвиняют в совершении преступлений сразу по четырем статьям УК РФ: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Сейчас суд решает вопрос об изменении меры пресечения задержанному. Матолыгина заверила, что следствие по делу Андрея Бовта будет полноценным, объективным и всесторонним. Она также отметила, что в ходе расследования правоохранители оценят работу органов профилактики.