Общество 17 июля 2023, 17:51 Владелец брендов Zewa и Libresse заявил о продаже российского бизнеса Шведская компания Essity заявила о продаже своего бизнеса в России ООО «Новые технологии» РИА «Новости»

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Производитель товаров для гигиены и здоровья, а также владелец брендов Libresse, Libero и Zewa, компания Essity, объявила о продаже своего бизнеса в России за 1,2 миллиарда шведских крон (около 10,6 миллиарда рублей). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Essity пояснили, что влияние сделки на прибыль составило около 500 миллионов шведских крон (4,4 миллиарда рублей).

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«Таким образом, Essity покинула Россию», — указали в сообщении.

Новым владельцем российского бизнеса стало ООО «Новые технологии» принадлежащее предпринимателю Игорю Шилову. Как сообщил «Интерфакс», российская фирма является главным акционером United Medical Group CY PLC (клиники EMC).

Шведская Essity приступила к уходу с российского рынка в апреле 2022 года, обесценив свои активы на 1,7 миллиарда крон (15 миллиардов рублей). Общая доля чистых продаж в России составила 2% от общего объема товаров компании.

Фирме принадлежали фабрики в Ленинградской области, где производились товары под брендами Zewa и Tork, а также два производства в Тульской области — там делали подгузники и товары личной гигиены для женщин.