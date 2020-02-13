Владелец брачного агентства рассказал, почему приложение для знакомств не заменит сваху

Алтухов заявил, что сайты и приложения для знакомств не заменят профессиональную сваху. По его мнению, программы сводят людей ненадолго.

«Сейчас в Петербурге на 1000 браков приходится 650 разводов <…> люди руководствуются исключительно биологическими аспектами в отношениях, а человеческая любовь более осознанная, ей необходимо учиться. Мы занимаемся именно этим, ведем человека до конечного результата», — объяснил он.

Опыт работы в сфере знакомств у Алтухова составляет 18 лет. Стать его клиентом непросто: человек должен пройти двухчасовое собеседование и быть готовым меняться.

«К нам приходят люди разного социального положения. У нас большое количество состоятельных мужчин, бизнесменов и банкиров, также масштабная база иностранцев», — рассказал Алтухов.

Как отметило Nation News, стоят услуги современной свахи не дешево, а гарантию результата дают редкие агентства. Цены на услуги брачных агентств начинаются в среднем от 10 тысяч рублей. Клиента вносят в базу, а затем организуют свидания. Консультация профессиональной свахи стоит от одной тысячи рублей.

Кроме того, ряд агентств выставляет разные цены для мужчин и женщин. Связывают это с тем, что мужчина, как правило, тратит больше в период ухаживаний, а с возрастом, по статистике, их становится меньше.

Опрос ВЦИОМ показал, что большая часть россиян (22%) предпочитает знакомиться через друзей и знакомых. 19% респондентов отдали предпочтение сайтам и приложениям для знакомств. Лишь 5% опрошенных обращаются к брачным агентствам и свахам.