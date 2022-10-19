Владелец батутного парка в Омске выплатил компенсацию в 135 тысяч рублей пострадавшей девочке | 360°

19 октября 2022, 15:40
Владелец батутного парка в Омске выплатил компенсацию в 135 тысяч рублей пострадавшей девочке
ГУФССП по Омской области взыскало с владельца батутного парка «Облака» 135 тысяч рублей в пользу девочки, получившей серьезную травму. Об этом сообщило издание «Город55» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Мать пострадавшей обратилась в суд. Он заявила, что в развлекательном центре отсутствовали инструкторы, за детьми пришлось следить родителям. В результате ее дочь получила травму.
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Владелец парка отказался выплачивать установленные судом штраф и компенсацию общей суммой в 135 тысяч рублей, поэтому приставы арестовали его счета. После этого предприниматель все же расстался с деньгами.
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