Владелец батутного парка в Омске выплатил компенсацию в 135 тысяч рублей пострадавшей девочке | 360°

Общество 19 октября 2022, 15:40 Владелец батутного парка в Омске выплатил компенсацию в 135 тысяч рублей пострадавшей девочке

Читать 360tv в

ГУФССП по Омской области взыскало с владельца батутного парка «Облака» 135 тысяч рублей в пользу девочки, получившей серьезную травму. Об этом сообщило издание «Город55» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мать пострадавшей обратилась в суд. Он заявила, что в развлекательном центре отсутствовали инструкторы, за детьми пришлось следить родителям. В результате ее дочь получила травму.

Реклама

Владелец парка отказался выплачивать установленные судом штраф и компенсацию общей суммой в 135 тысяч рублей, поэтому приставы арестовали его счета. После этого предприниматель все же расстался с деньгами.

Реклама